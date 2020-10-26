أردوغان يهاجم ماكرون مجددا: فقد صوابه.. وعليه الخضوع لاختبار طبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، هجومه على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب تصريحاته عن الإسلام وتأييده نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد، معتبرا أنه "فقد صوابه".

وقال أردوغان، في كلمة خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن "ذاك الشخص الذي على رأس فرنسا فقد صوابه في الآونة الأخيرة، فهو ينشغل بأردوغان ليلًا ونهارًا"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف أردوغان موجها حديثه إلى ماكرون: "انظر إلى نفسك أولًا، والمكان الذي تسير إليه". كما كرر أردوغان تصريحه بأن "الرئيس الفرنسي يعاني من مرض، وعليه الخضوع لاختبار طبي".

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت، السبت، عن استدعاء سفيرها من تركيا "لتقييم الوضع"، بعد تصريح أردوغان الأول عن أن ماكرون "بحاجة لاختبار قدراته العقلية"، وقالت الرئاسة الفرنسية إن "تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة. الشطط والفظاظة ليست طريقة. نطالب بأن يغير أردوغان مسار سياسته لأنها خطيرة من كل النواحي".