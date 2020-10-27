أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رفض قاض فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، محاولة وزارة العدل التدخل في دعوى تشهير رفعتها ضد الرئيس دونالد ترامب كاتبة صحفية زعمت أنه اغتصبها، مما يمهد الطريق أمام القضية للمضي قدما.

وسعت وزارة العدل إلى أن تمثل ترامب كمدعى عليه في الدعوى المرفوعة من قبل إي جين كارول، على اعتبار أن الاتهام بالتشهير حدث خلال وجوده في السلطة، وهي خطوة كان من المحتمل أن تؤدي إلى إنهاء إجراءات التقاضي، إذ لا يمكن مقاضاة الحكومة الفيدرالية بتهمة التشهير.

واتهمت جين كارول ترامب، في كتاب لها، بأنه اغتصبها في غرفة قياس ملابس بمتجر شهير في مانهاتن بولاية نيويورك في تسعينيات القرن الماضي، وتقاضيه الآن بتهمة التشهير.

وكان ترامب قد نفى الاتهامات باغتصابها قائلا للصحفيين "إنها ليست من نوعي المفضل"، مدعيا أن جين كارول "تكذب من أجل زيادة مبيعات كتابها".

ويسمح حكم المحكمة باستمرار إجراءات التقاضي ويمهد الطريق أمام جهود محامي جين كارول للحصول على عينة من الحمض النووي DNA لترامب وأخذ إفادته تحت القسم.