تركيا تدين هجوم نيس: متضامنون مع الشعب الفرنسي

إسطنبول، تركيا (CNN)-- أدانت وزارة الخارجية التركية، الخميس، الهجوم على كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص بسكين، معربة عن تضامنها مع الشعب الفرنسي.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إنه لا يوجد سبب يمكن أن يبرر قتل شخص أو يبرر العنف، ومن الواضح أن الذين نظموا مثل هذا الهجوم الوحشي في مكان عبادة مقدس ليس لديهم أي قيم دينية وإنسانية وأخلاقية".

وأضافت الخارجية التركية: "كدولة تكافح مختلف أنواع الإرهاب وتفقد مواطنيها بسبب الإرهاب، نؤكد أننا متضامنون مع الشعب الفرنسي، وخاصة سكان نيس، ضد الإرهاب والعنف".

وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وقال أردوغان إن ماكرون يحتاج إلى "علاج نفسي" بسبب موقفه تجاه المسلمين في فرنسا، مما دفع الحكومة الفرنسية لسحب سفيرها من أنقرة.