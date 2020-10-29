باريس، فرنسا (CNN)—تستجيب قوات الأمن الفرنسية، الخميس، إلى حادث هجوم بسكين في مدينة نيس، في حدث وصفه عمدة المدينة، كريستيان استروسي، بـ"الهجوم الإرهابي".

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. https://t.co/VmpDqRwzB1

وقال عمدة نيس في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أنا في الموقع مع الشرطة التي اعتقلت المهاجم، كل شيء يشير إلى هجوم إرهابي في كنيسة نوتردام".

Credit: VALERY HACHE/AFP via Getty Images

من جهته قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان إنه يرأس اجتماع للأزمة في الوزارة عقب الهجوم.

Credit: VALERY HACHE/AFP via Getty Images

وقال عمدة نيس في تغريدة منفصلة لاحقة أن 3 أشخاص قتلوا في "الهجوم الإرهابي" منهم 2 داخل كنيسة نوتردام.