"من يفعل هذا ليس مسلماً".. امرأة فرنسية تصرخ وتندد بعملية الطعن في نيس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقت السياسية اليمينية في فرنسا، كارين لوبان، الضوء على ما وصفته بـ"التسارع الدراماتيكي لأعمال الحرب الإسلامية ضد فرنسا" وذلك في تعقيب على هجوم نيس، الخميس.

L’accélération dramatique des actes de guerre islamistes contre nos concitoyens et notre pays impose à nos dirigeants une réponse globale visant à l’éradication de l’islamisme de notre sol. MLP #Nice06 #NotreDame

جاء ذلك في تغريدة للوبان قالت فيها: "التسارع الدراماتيكي لأعمال الحرب الإسلامية ضد مواطنينا وضد دولتنا يفرض على قادتنا ردا شاملا يهدف إلى اجتثاث الإسلامية من ترابنا".

Toutes nos pensées aux victimes, à leurs familles, aux catholiques et aux Niçois à nouveau frappés par la barbarie islamiste. MLP #Nice06 #NotreDame

وأضافت لوبان في تغريدة منفصلة: "أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم، مع الكاثوليك ومواطني نيس الذين ضربوا مرة أخرى بالبربرية الإسلامية".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وصف الهجوم الذي وقع في كنيسة نوتردام بمدينة نيس، الخميس، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص بسكين، بأنه "هجوم إرهابي إسلامي"، على حد تعبيره.

وقال ماكرون، في كلمة خلال زيارته لموقع الهجوم في نيس، إنه "هجوم إرهابي إسلامي"، وأضاف أنه "من الواضح جدا أن فرنسا تحت الهجوم"، وتابع بالقول إن "تعرضنا للهجوم مرة أخرى فذلك بسبب قيمنا وحريتنا ولن نتخلى عنها".

#منظمة_التعاون_الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي بمدينة #نيس الفرنسية. https://t.co/4OVZBhdkWg

ويذكر أن منظمة التعاون الإسلامي قد عبّرت عن إدانتها للهجوم الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية، مجددة "رفضها الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وستواصل إدانة السخرية من الرسل سواء في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية".