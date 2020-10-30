مصدر قضائي لـCNN: شخص ثان محتجز تواصل مع منفذ هجوم نيس

باريس، فرنسا (CNN)—كشف مصدر قضائي عن احتجاز الشرطة الفرنسية لشخص آخر على صلة بهجوم كنيسة نوتردام في مدينة نيس والذي راح ضحيته 3 أشخاص منهم إمرا’ قطع رأسها داخل الكنيسة، وفقا لعمدة المدينة.

وقالت المصدر في تصريح لـCNN إن الشخص المحتجز يبلغ من العمر 47 عاما ويشتبه "بتواصله مع منفذ الهجوم قبل يوم واحد من تنفيذ الهجوم".

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت أن منفذ "الهجوم الإرهابي" يُدعى إبراهيم العيساوي ومن مواليد عام 1999 (21 عاما)، وقال عمدة نيس كريستيان إستروسي إن الشرطة أطلقت النار على منفذ الهجوم لكنه ما زال على قيد الحياة ورهن الاعتقال.

وقال مصدر مطلع على التحقيق، في تصريحات لشبكة CNN، إن منفذ الهجوم في مدينة نيس الفرنسية وصل إلى أوروبا أولا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في سبتمبر/ أيلول الماضي. وأضاف المصدر أن المحادثات التي تم رصدها خلال الأسبوعين الماضيين أثارت مخاوف داخل أجهزة الأمن الفرنسية من أن الكنائس في فرنسا يمكن مهاجمتها.