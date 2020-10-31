إطلاق نار على قس أرثوذكسي بمدينة ليون في فرنسا.. وفرار المهاجم

اللحظات الأولى بعد إطلاق نار على قس قرب كنيسة في ليون الفرنسية

باريس، فرنسا (CNN)-- قال مصدر في الشرطة الفرنسية لـCNN، إن قسًا أرثوذكسيًا كان قرب كنيسة في مدينة ليون الفرنسية، أصيب برصاصة من بندقية صيد، السبت، من قبل مهاجم وحيد هارب حاليًا.

وقال مصدر في الشرطة إن القس أصيب بجروح خطيرة، مُشيرًا إلى أن الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، للصحفيين، إن "حادثة خطيرة" وقعت لكن "ليس لدينا معلومات محددة بعد".

وقال كاستيكس أيضا إنه سيتم تفعيل "مركز الأزمات".

كان كاستيكس في قرية سانت إتيان للتحقق من الإجراءات الأمنية الجديدة التي تهدف إلى حماية أماكن العبادة والمدارس، في أعقاب الهجوم الذي وقع في نيس الخميس الماضي.

وسانت إتيان دو هي القرية التي قتل فيها كاهن آخر، الأب جاك هامل، في عام 2016 على يد مهاجمين إسلاميين.