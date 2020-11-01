كندا.. سقوط 3 ضحايا في حادثة طعن بمقاطعة كيبيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت مقاطعة كيبيك الكندية سقوط ثلاث ضحايا إثر حادثة طعن، الأحد، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.

وأعلنت الشرطة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أن شخصا نفذ حادثة طعن أسفرت عن سقوط ثلاث ضحايا وأشارت إلى أنه يرتدي ملابسا تشبه تلك الخاصة بالقرون الوسطى.

وطالبت شرطة المقاطعة السكان بالباقء في منازلهم إلى حين القبض على الجاني، قبل أن تُعلن لاحقا أنها نجحت باعتقاله عليه.

ووقعت الحادثة في منطقة "Parliament Hill" في المقاطعة، دون أن تكشف الشرطة عن دوافع أو تفاصيل إضافية حول الحادثة.