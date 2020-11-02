فيديو "زلة للمرشح بايدن" ينال مليون مشاهدة بـ24 ساعة.. ما حقيقته؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أثار مقطع فيديو للمرشح الرئاسي بالانتخابات الأمريكية، جو بايدن، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حاصدا مليون مشاهدة على تويتر بعد نحو 24 ساعة.

In the video, Biden says "Hello, Minnesota." The event did indeed happen in MN -- signs on stage read MN But false video edited signs to read Florida. https://t.co/h59HFEGHHf

ويظهر بايدن في مقطع الفيديو وكأنه نشي اسم الولاية التي هو فيها، مخاطبا حشودا بالقول: "مرحبا مينيسوتا" في الوقت الذي تظهر خلفه لوحات كتب عليها "تامبا فلوريدا"، إلا أن المقطع الأصلي للفيديو يظهر أنه بالفعل كان في مينيسوتا وبالتحديد في منطقة "سانت بول".

مقطع الفيديو الأصلي يظهر ما كتب خلف بايدن: "أرسل MN إلى 30330" في حين استبدل ذلك في الفيديو المزيف ليكتب خلف المرشح الرئاسي: "أرسل FL إلى 30330".

وتعددت نسخ الفيديو التي نشرت مهاجمة بايدن لينال أحد هذه النسخ أكثر من 1.1 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، قبل أن يتم توسيمه بأنه مقطع فيديو "متلاعب به" من قبل شركة تويتر.