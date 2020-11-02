تعرف على أول وزيرة خارجية في نيوزلندا

سيدني، أستراليا (CNN)— النائب النيوزلندية، نانايا ماهوتا، ستصبح أول امرأة تشغل منصب وزيرة للخارجية في نيوزلندا وذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء، جاسيندا ارديرن عن حقائب حكومتها، الاثنين.

Credit: Nanaia Mahuta Facebook

ويظهر جليا الوشم على وجه ماهوتا، التي تنتمي إلى سكان الماوري الأصليين الذي يعرف عنهم هذه التقاليد، وشغلت في السابق وزيرة تطوير الماروي بالإضافة إلى وزير الحكومات الإقليمية.

ويشار إلى أن نائب رئيسة الوزراء الجديد، غرانت روبرتسون سيكون أول شخص يشغل هذا المنصب من المتمين إلى "LGBTI" (مجموعة مؤيدة لمثليي الجنس والمتحولين جنسيا وثنائيي الميول الجنسية)

ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة القسم الدستوري لاستلام مهامها، نهاية الأسبوع الجاري.