نانسي بيلوسي: هذه "انتخابات رعاية صحية".. والجمهوريون لا يؤمنون بالعلم

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الانتخابات الرئاسية الحالية بأنها "انتخابات رعاية صحية"، مشيرة إلى أن الجمهوريين لا يؤمنون بالعلم بما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وقالت بيلوسي في اتصال عبر برنامج "Zoom" مع أعضاء مجموعة "Protect our Care": "في عام 2018، فزنا بالانتخابات وقد كانت انتخابات رعاية صحية".

وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي قائلة: "هذه الانتخابات هي انتخابات رعاية صحية أكثر من سابقتها، صوتوا لصحتكم، صوتوا لصحتكم"، على حد تعبيرها.

وأشارت بيلوسي إلى أن الانتخابات الحالية تأتي في وقت ينتشر فيه فيروس كورونا وبالتالي فالتصويت فيها أكثر إلحاحا وضرورة، وتابعت: "الجمهويون لا يؤمنون بالعلم، هم ينكرون هذه الجائحة وما نحتجاه هو وقف تفشي الجائحة"، حسب قولها.