بآخر تحديث.. أضرار زلزال إزمير بتركيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مراد قوروم، وزير البيئة والتطوير العمراني في تركيا، إن عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير ارتفع إلى 83 قتيلا، الاثنين.

والقى الوزير التركي الضوء على حجم الأضرار التي تسبب بها الزلزال بعد دراسات لتقييم الأضرار في 424 مبنى، وكانت كالتالي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية:

- بلغ عدد المباني المنهارة والمتضررة بشكل كبير والتي تستلزم تدخلا سريعا 58 مبنى.

- 397 مبنى بها أضرار طفيفة و66 مبنى بأضرار متوسطة.

ولفت الوزير التركي إلى البدء "بإنشاء مدينة حاويات تتسع لألف شخص، على بقعة أرض تبلغ مساحتها 46 ألفا و300 متر مربع"

ووفقا للوكالة التركية فإن الزلزال الذي وقع، الجمعة قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، أدى إلى إصابة 962 شخصا.