صراع بايدن وترامب في 8 ولايات متأرجحة.. إليكم خارطة CNN لانتخابات 2020

ما هي الولاية التي قد تحسم الانتخابات بين ترامب وبايدن.. ولماذا؟

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية وبين منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

ويحتاج المتنافسان إلى الوصول إلى الرقم السحري المتمثل بـ270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

ويظهر في خريطة CNN للانتخابات الأمريكية أن الصراع بين المتنافسين يكمن في 8 وةلايات تتمثل بكل من أريزونا (11 صوتا) وفلوريدا (29 صوتا) وجورجيا (16 صوتا) وماين (صوت واحد) وكارولينا الشمالية (15 صوتا) وأوهايو (18 صوتا) أي بما مجموعة (96 صوتا انتخابيا عن كل ولاية)

الولايات الجمهورية: تتمثل بـ20 ولاية بما مجموعه 125 صوتا انتخابيا، وتتمثل بكل من ألباما وألاسكا وأركانساس واداهو وانديانا وكانساس وكنتاكي ولويزيانا وميسيسبي وميسوري ومونتانا ونبراسكا وداكوتا الشمالية وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وجنوب داكوتا وتينيسي ويوتاه وفيرجينيا الغربية ووايومينغ.

تميل تكساس إلى الحزب الجمهوري ولها (38 صوتا انتخابيا).

الولايات الديمقراطية: تتمثل بـ18 ولاية بما مجموعه 203 صوتا انتخابيا، وتتمثل بكل من كاليفورنيا وكونيكيتكت ودلواير وواشطن العاصمة وهاواي وإلينوي وماين وماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيوميكسيكو ونيويورك وأوريغون ورودايلند وفيرمونت وفيرجينا وواشنطن.

تميل كل من كولورادو وميتشغان ونبراسكا ونيفادا ونيوهامشير وبنسلفانيا وويسكونسن إلى الحزب الديمقراطي لها مجتمعة 76 صوتا انتخابيا.