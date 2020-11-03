داعش يُعلن مسؤوليته عن "هجوم فيينا".. ويكشف اسم المنفذ وأسلحته

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في العاصمة النمساوية، فيينا، الإثنين، وأودى بحياة 4 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين.

ونشر التنظيم الإرهابي بيانا أرفقه بالصور، يُظهر، وفقا لداعش، منفذ الهجوم، وادعى التنظيم أن المنفذ استخدم سلاحين، أحدهما رشاشا والآخر سكينا.

وكشف التنظيم في بيانه أن المنفذ يُدعى أبو دجانة الألباني، والتي نُشرت عبر "تيليغرام".

وكانت قد شهدت فيينا هجوما إرهابيا في وسط العاصمة أودى بحياة 4 أشخاص على الأقل وجرخ 22 آخرين، وتوعد المستشار النمساوي بمحاربة الأيديولوجية التي تقف خلف الهجوم، وذلك في مقابلة مع CNN.