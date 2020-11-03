مسح لـCNN: أكثر من 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم قبل يوم الانتخابات

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدلى أكثر من 100 مليون أمريكي بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد في التصويت المبكر قبل يوم الانتخابات (الثلاثاء)، وفقًا لمسح أجرته شبكة CNN بالتعاون مع Edison Research وCatalist.

وتمثل هذه الأصوات أكثر من 47٪ من الناخبين المسجلين على مستوى الولايات المتحدة. وقد شهدت 21 ولاية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن بالفعل إدلاء أكثر من نصف ناخبيها المسجلين بأصواتهم.

وارتفع معدل التصويت المبكر في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال جائحة فيروس كورونا. وتجاوز التصويت المبكر في 6 ولايات على الأقل، تكساس وهاواي ونيفادا وواشنطن وأريزونا ومونتانا، نسبة المشاركة الإجمالية في انتخابات عام 2016.

وفي سبع ولايات أخرى، بلغت نسبة التصويت المبكر 90٪ على الأقل من إجمالي أصوات انتخابات عام 2016، والولايات السبع هي: نورث كارولينا وأوريغون وكولورادو ونيومكسيكو وجورجيا وفلوريدا وتينيسي.

وعلى صعيد جميع الولايات الأمريكية، شارك 100.2 مليون شخص في التصويت المبكر بالفعل ما يمثل 73٪ من إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية عام 2016 والتي بلغت 136.5 مليون صوت.

واجتازت 37 ولاية على الأقل والعاصمة واشنطن منتصف الطريق لإجمالي الأصوات المدلى بها لعام 2016، بما في ذلك 14 ولاية من الولايات الـ16 الأكثر تنافسية وهي: تكساس وجورجيا ونورث كارولينا ونيفادا وفلوريدا وأريزونا وكولورادو وويسكنسن وماين وأيوا وميشيغان ومينيسوتا ونبراسكا وأوهايو