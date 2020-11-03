ترامب يتحدث عن صعوبة الهزيمة.. ويؤكد: لم أُفكر بخطاب الانتصار

خوفاً من العنف بعد الانتخابات.. هكذا سيحمي البيت الأبيض نفسه من فوضى محتملة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لم يُحضر بعد خطاب الهزيمة أو الانتصار في الانتخابات، الثلاثاء.

وبعد سؤاله من الصحافة حول القضية، قال ترامب: "لا أنا لا أفكر بخطاب الانتصار أو الخسارة حتى الآن"، وذلك خلال وجوده في ولاية فيرجينيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "نتمنى أن نجهز واحدا من هذين الخطابين، كما تعلمون، الفوز سهل، أما الخسارة فهي ليست سهلة على الإطلاق بالنسبة لي"، حسب قوله.

ومن المقرر أن تصدر نتائج الانتخابات الأربعاء، لتُعلن اسم الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، فإما أن يكون ترامب نفسه أو منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن.