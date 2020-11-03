ضحايا بهجوم "إرهابي" في العاصمة النمساوية.. وماكرون يُعلق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت شرطة فيينا عن سقوط ضحية وإصابة آخرين بإطلاق النار الذي وقع بالعاصمة النمساوية الإثنين.

وأكدت الشرطة أن المهاجمين قُتلوا في حين وصف وزير الداخلية النمساوية الحادثة بـ"العمل الإرهابي".

وكشفت الشرطة أن المهاجمين كانوا يحملون بنادق وهاجموا 6 مواقع مختلفة ودعت العامة إلى عدم تداول الشائعات أو الأرقام المغلوطة حول عدد الضحايا في هذه الحادثة.

من جانبه، عبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تضامنه مع النمسا معتبرا إياها دولة "صديقة" وأكد أن على من وصفهم بـ"الأعداء" معرفة مع من يتعاملون، وذلك في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.