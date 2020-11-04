مستشار بايدن يكشف رؤيته حول "الولايات الحاسمة" ويؤكد: سننتصر

مع اقتراب خط النهاية.. إليكم ما فعله ترامب وبايدن قبل النتائج

بايدن: نشعر أننا بموقف جيد للفوز.. والنتائج ستستغرق بعض الوقت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب أحد كبار مستشاري المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن، الأربعاء، عن ثقته بالفوز بالاسباق نحو البيت الأبيض.

وقال مستشار رفيع لبايدن لـCNN إن الأمور تسير نحو استنتاج معين وهذا "الاستنتاج يصب في صالحنا"، حسب قوله، وذلك بالتزامن مع احتدام الصراع بين بايدن ودونالد رتامب على الولايات المتأرجحة الحاسمة.

وألقى المستشار نظرة على تطورات الأوضاع في الولايات الحاسمة إذ عبر عن ثقته بالفوز بولاية ويسكونسون، في حين أشار إلى أن نتائج التصويت عبر البريد في ميشيغان تظهر مؤشرات جيدة.

وأضاف المستشار قائلا إنهم يثقون بالفوز بولاية بنسلفانيا التيقد تلعب كبيرا بحسم صراع الانتخابات، وأشار إلى أنهم ينظرون إلى منطقة "فولتون كاونتي" في ولاية جورجيا.

وعبر المستشار عن ثقته بالخروج منتصرين اليوم، إذ قال: "ينتابنا شعور جيد"، وتابع قائلا: "سننتصر اليوم"، على حد قوله.

لمعرفة تطورات النتائج الأولية للتصويت في الولايات الحاسمة يمكنكم متابعة القصة أدناه: