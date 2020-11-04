نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يخوض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن معركة قوية في 8 ولايات "متأرجحة" بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وفيما يلي نقدم لكم آخر نتائج فيها:
1- أريزونا (11 صوتا بالمجمع الانتخابي): فرز نحو 75% من الأصوات (ترامب: 45.1% - بايدن: %53.5)
2- كولورادو (9 أصوات بالمجمع الانتخابي): فرز 85% من الأصوات (ترامب: 41.2% - بايدن: 56.5%)
3- فلوريدا (29 صوتا): فرز 94% من الأصوات (ترامب: 51.2$ - بايدن: 47.8%)
4- جورجيا (16 صوتا): فرز 70% من الأصوات (ترامب: 45.0% - بايدن: 45.4%)
5- ايوا (6 أصوات): فرز 71% من الأصوات (ترامب: 50.6% - بايدن 47.5%)
6- ميتشغان (16 صوتا): فرز 46% من الأصوات (ترامب: 54.5% - بايدن: 43.7%)
7- مينيسوتا (10 أصوات): فرز 57% من الأصوات (ترامب: 42.6 – بايدن: 55.4%)
8- ويسكنسن (10 أصوات): فرز 59% من الأصوات (ترامب: 51.5% - بايدن: 46.8%(