الطريق إلى 270 صوتاً.. هكذا يحاول ترامب إعادة انتخابه رئيساً لأمريكا مجدداً

الطريق إلى 270 صوتاً.. هكذا يحاول بايدن استعادة السيطرة على ولايات استحوذ عليها ترامب

أهم خطاب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.. تعرف على البيان الذي قد يعني الهدوء أو الفوضى في الولايات المتحدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يخوض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن معركة قوية في 8 ولايات "متأرجحة" بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وفيما يلي نقدم لكم آخر نتائج فيها:

1- أريزونا (11 صوتا بالمجمع الانتخابي): فرز نحو 75% من الأصوات (ترامب: 45.1% - بايدن: %53.5)

2- كولورادو (9 أصوات بالمجمع الانتخابي): فرز 85% من الأصوات (ترامب: 41.2% - بايدن: 56.5%)

3- فلوريدا (29 صوتا): فرز 94% من الأصوات (ترامب: 51.2$ - بايدن: 47.8%)

4- جورجيا (16 صوتا): فرز 70% من الأصوات (ترامب: 45.0% - بايدن: 45.4%)

5- ايوا (6 أصوات): فرز 71% من الأصوات (ترامب: 50.6% - بايدن 47.5%)

6- ميتشغان (16 صوتا): فرز 46% من الأصوات (ترامب: 54.5% - بايدن: 43.7%)

7- مينيسوتا (10 أصوات): فرز 57% من الأصوات (ترامب: 42.6 – بايدن: 55.4%)

8- ويسكنسن (10 أصوات): فرز 59% من الأصوات (ترامب: 51.5% - بايدن: 46.8%(