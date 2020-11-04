الانتخابات الأمريكية ٢٠٢٠الانتخابات الأمريكية ٢٠٢٠

مباشر.. المؤشرات الأولية لمن ينتصر بالولايات التي لم تنته بعد من فرز الأصوات

العالم
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
صورة ارشيفية من عمليات التصويت بأمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يخوض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن معركة قوية في 8 ولايات "متأرجحة" بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وفيما يلي نقدم لكم آخر نتائج فيها:

1- أريزونا (11 صوتا بالمجمع الانتخابي): فرز نحو 75% من الأصوات (ترامب: 45.1% - بايدن: %53.5)

2- كولورادو (9 أصوات بالمجمع الانتخابي): فرز 85% من الأصوات (ترامب: 41.2% - بايدن: 56.5%)

3- فلوريدا (29 صوتا): فرز 94% من الأصوات (ترامب: 51.2$ - بايدن: 47.8%)

4- جورجيا (16 صوتا): فرز 70% من الأصوات (ترامب: 45.0% - بايدن: 45.4%)

5- ايوا (6 أصوات): فرز 71% من الأصوات (ترامب: 50.6% - بايدن 47.5%)

6- ميتشغان (16 صوتا): فرز 46% من الأصوات (ترامب: 54.5% - بايدن: 43.7%)

7- مينيسوتا (10 أصوات): فرز 57% من الأصوات (ترامب: 42.6 – بايدن: 55.4%)

8- ويسكنسن (10 أصوات): فرز 59% من الأصوات (ترامب: 51.5% - بايدن: 46.8%(

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.