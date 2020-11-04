أين نقف الآن؟.. ترامب ينتصر بولايتين مهمتين و4 ولايات "ضرورية" لبايدن

الطريق إلى 270 صوتاً.. هكذا يحاول ترامب إعادة انتخابه رئيساً لأمريكا مجدداً

أهم خطاب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.. تعرف على البيان الذي قد يعني الهدوء أو الفوضى في الولايات المتحدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أظهر مؤشر CNN فوز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بولاية أوهايو المهمة ليحصد 18 صوتا في المجمع الانتخابي، ليصبح مجموع ما يملكه 132 صوتا مقابل 205 صوتا لبايدن في المجمع الانتخابي.

وأظهر مؤشر CNN فوز بايدن بولاية مينيسوتا (10 أصوات في المجمع الانتخابي) بالإضافة إلى فلوريدا (29 صوتا) في الطريق إلى الـ270 صوتا بالمجمع الانتخابي المطلوبة للانتصار في الانتخابات.

وأصبحت كل من ولاية أريزونا وميتشغان وبنسلفانيا وويسكنسن في غاية الأهمية للمنافس الديمقراطي، جو بايدن.

حملة المرشح الرئاسي، جو بايدن، طالما قالت إن "الحائط الأزرق" المتمثل بكل من (ميتشغان وويسكنسن وبنسلفانيا) هو الطريق للفوز بسباق الرئاسة.