أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها رفعت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان حت الحصول على "اطلاع ذي معنى" على عملية فتح الصناديق وعملية الفرز.

ولم تر فرق CNN دليلا على وجود دعوى قضائية مرفوعة بهذا الشان لكنها تواصل التحقق من ذلك.

وأشارت الحملة إلى أن الدعوى مرفوعة في محكمة ميشيغان للدعاوى وأشار مصدر من قلب المحكمة لـCNN أنهم لم يتلقوا دعوى بهذا الشان بعد.

يذكر أن ترامب كان قد اعترض على قلب منافسه جو بايدن الطاولة عليه في ميشيغان.