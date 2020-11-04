مديرة حملة بايدن ترد على خطاب ترامب: حصر الأصوات لن يتوقف

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ردت جين اومالي ديلون، مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي بسباق الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما قاله حول عمليات فرز الأصوات.

وقالت ديلون في بيان: "تصريحات ترامب الليلة حول محاولة وقف عد الأصوات على النحو الواجب، مشينة وغير مسبوقة وغير صحيحة، مشينة لأنها محاولة عارية لانتزاع الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين".

وتابعت قائلة: "غير مسبوقة لأنه لم يسبق لرئيس أمريكي محاولة انتزاع حقوق الأمريكيين وأصواتهم في الانتخابات العامة.. وغير صحيحة لأن ذلك لن يحدث وعملية فرز وحصر الأصوات ستستمر.."

وأردفت قائلة: "نكرر ما قاله نائب الرئيس (جو بايدن) الليلة: دونالد ترامب لا يقرر نتائج هذه الانتخابات، جو بايدن لا يقرر نتائج هذه الانتخابات، الشعب الأمريكي هو من يقرر نتيجة هذه الانتخابات والعملية الديمقراطية يجب وستستمر حتى النهاية".