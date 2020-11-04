تسع ولايات لم تُحسم نتائجها بعد بين ترامب وبايدن.. ما هي؟

مع اقتراب خط النهاية.. إليكم ما فعله ترامب وبايدن قبل النتائج

أهم خطاب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.. تعرف على البيان الذي قد يعني الهدوء أو الفوضى في الولايات المتحدة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مع حلول الساعة التاسعة صباح الأربعاء، بحسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة، ما زالت نتائج التصويت في 9 ولايات غير محددة، لكنها ستكون حاسمة لإعلان الفائز بالانتخابات الرئاسية بين دونالد ترامب وجو بايدن.

وحتى التاسعة صباحا، أظهرت النتائج حصول بايدن على 224 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا لترامب، بينما يتطلب الفوز الحصول على 270 صوتا على الأقل.

وفيما يلي قائمة بالولايات التسع التي لم تُحسم بعد: