ترامب يزعم الانتصار ووجود "احتيال" رغم عدم اكتمال فرز الأصوات

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتصاره في الانتخابات أمام منافسه جو بايدن، رغم عدم اكتمال عمليات الفرز في عدد من الولايات الأمريكية.

ووفقا لآخر أرقام مؤشر CNN لعدد أصوات "المجمع الانتخابي" لكل مرشح، فيظهر تقدم بايدن بـ220 صوتا، مقابل ترامب الذي نال 213 صوتا".

وهاجم ترامب عملية فرز الأصوات وحصرها، حيث قال في كلمة من البيت الأبيض، الأربعاء: "الملايين والملايين من الناس صوتوا لنا.. مجموعة صغيرة حزينة من الناس يحاولون حرمان الناس.."

وتابع قائلا: "كنا مستعدين لاحتفال كبير كنا نفوز بكل شيء وفجأة تم إلغائه"، زاعما وقوع عمليات احتيال بلا أساس، حيث قال: "هذه عملية احتيال على الشعب الأمريكي، هذا احراج لدولتنا.. بصراحة لقد فزنا في هذه الانتخابات".