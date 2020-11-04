ترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت في بنسلفانيا مثلما فعلوا في ميشيغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – واصل المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية والرئيس الحالي، دونالد ترامب، إطلاق الاتهامات بعد أن بدأت تنقلب النتائج الأولية في بعض الولايات الحاسمة لصالح نظيره الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إنهم يجدون أصواتا لبايدن في كل مكان في بنسلفانيا وويسكونسون وميشيغان، سيء جدا لبلادنا".

وأضاف المرشح الجمهوري قائلا في تغريدة أخرى: "أنهم يعملون جاهدين لإخفاء 500 ألف صوت أتقدم بها في بنسلفانيا بأسرع وقت ممكن، مثلما حدث في ميشيغان وغيرها من الولايات"، حسب قوله.

وكان قد أبدى ترامب غضبه وامتعاضه بعد أن قلب بايدن أصوات ولاية ميشيغان لصالحه وبدأ بتقليص الفارق مع ترامب في بنسلفانيا.