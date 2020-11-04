بعد تفوق بايدن عليه في ميشيغان.. ترامب يشتكي من "أصوات البريد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أن تفوق عليه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بولاية ميشيغان، الأربعاء، بدأ دونالد ترامب "يشتكي" من الظلم الذي يتعرض له ويتساءل عن الأسباب التي أدت إلى هذا التفوق.

ونشر ترامب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "كنت متفوقا الليلة الماضية، بقوة، في الكثير من الولايات الحاسمة، لكن الديمقراطيون سيطروا".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "بعد ذلك، واحدة تلو الأخرى، بدأت تختفي مع ظهور بطاقات اقتراع مفاجئة واحتسابها، غريب جدا، وقد أدرك المشرفون على الانتخابات ذلك، خطأ تاريخي"، على حد تعبيره.

وواصل ترامب شكواه قائلا: "كيف تكون النسبة مدمرة في كل مرة يتم احتساب الأصوات عبر البريد؟"، ثم أعاد نشر تغريدة تنتقد تفوق بايدن عليه في ميشيغان وتبرر له اللجوء للمحاكم.

وكان قد تفوق المرشح الديمقراطي على ترامب في ولاية ميشيغان مؤقتا بعد أن سيطر الأول على أصوات هذه الولاية على مدار اليوم.