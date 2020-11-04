ترامب يغرد عن "محاولة سرقة الانتخابات".. وتويتر توسم تغريدته

ما هي السيناريوهات المحتملة إذا تنازع ترامب وبايدن على نتائج الانتخابات الأمريكية؟

يوم الحسم.. كل ما تريد معرفته عن سباق الانتخابات الرئاسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة في خضم عمليات فرز الأصوات في عدد من الولايات بالانتخابات الأمريكية 2020، لافتا إلى "نصر كبير".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

وقال ترامب في تغريدته: "سأدلي بتصريح الليلة، نصر كبير"، مضيفا في تغريدة منفصلة: "نحن بالأعلى بصورة كبيرة ولكنهم يحاولون سرقة الانتخابات لن نسمح لهم أبدا بالقيام بذلك، الأصوات لا يمكن احتسابها بعد إغلاق الصناديق".

I will be making a statement tonight. A big WIN!

ووسمت شركة تويتر تغريدة ترامب الأخيرة قائلة: " "بعض أو كامل المحتوى في هذه التغريدة مختلف عليه ويمكن أن يكون مضللا حول الانتخابات والإجراءات المدنية الأخرى".

ويذكر أن تويتر سبق ووسمت تغريدة سابقة لترامب، الثلاثاء، قال فيها: " قرار المحكمة العليا حول التصويت في بنسلفانيا خطير للغاية، سيسمح وعدم التأكد من الغش وسيقلل من شأن كامل نظامنا القانوني، وسيحرض على العنف في الشوارع، لابد من القيام بشيء".