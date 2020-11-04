كل الأعين تتوجه إلى ولايات الغرب الأوسط بأمريكا.. إليكم ما يحدث

الطريق إلى 270 صوتاً.. هكذا يحاول ترامب إعادة انتخابه رئيساً لأمريكا مجدداً

الطريق إلى 270 صوتاً.. هكذا يحاول بايدن استعادة السيطرة على ولايات استحوذ عليها ترامب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تتوجه أنظار المراقبين والناخبين إلى ولايات الغرب الأوسط بأمريكا بانتظار نتائج فرز الأصوات بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، وفيما يلي إليكم نظرة سريعة عن السبب:

بنسلفانيا، الانتخابات لازالت بعيدة عن النتائج النهائية مع وجود ملايين الأصوات في ولايات رئيسية مثل بنسيلفانيا التي فرز فقط للآن 39% من الأصوات التي وصلت عبر البريد وفقا للولاية.

أريزونا وجورجيا، يبدو أن جو بايدن يحقق مكاسب كبيرة في أريزونا التي كسب ترامب أصواتها في انتخابات 2016، في حين تبدأ عمليات فرز الأصوات في عدد من المناطق الرئيسية في جورجيا بما فيها أتلاتنا عند الساعة الـ8 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

حتى كتابة هذا التقرير لا يزال بايدن متقدما على الرئيس الأمريكي ترامب بـ224 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا، بانتظار الوصول إلى الرقم 270 الذي يعني فوز المرشح بالئاسة.