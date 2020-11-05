ترامب أم بايدن؟.. 6 ولايات لم ينته فرز أصواتها ستحدد من الفائز بالسباق

بعد أن أعلن ترامب عن فوزه.. هل تنقلب الموازين في آخر لحظة؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مازالت عملية فرز أصوات الانتخابات الأمريكية جارية في عدة ولايات رئيسية، والتي يمكن أن تحدد نتيجة السباق الرئاسي بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

ومازالت هناك 6 ولايات يجري فرز أصواتها إلى الآن، هي: "ألاسكا، أريزونا، جورجيا، كارولينا الشمالية، نيفادا، بنسلفانيا".

أغلب هذه الولايات تُعرف بالولايات الحاسمة لكونها تستحوذ على عدد كبير من أصوات المجمع الانتخابي البالغ إجماليها 538 صوتا.

وقبل ساعات، حسم بايدن ولاية ميشيغان، حسب مؤشر توقعات CNN. وهو ما رفع رصيده من أصوات المجمع الانتخابي إلى 253 مقابل 213 لدى ترامب.

وينبغي أن يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي للفوز في الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ترامب فوزه في الانتخابات، بينما مازال فرز الأصوات مستمرًا في عدد من الولايات.

كما أعلنت حملة ترامب اعتزامها رفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ميشيغان، إضافة إلى دعوى مماثلة للطعن على فرز أصوات ولاية بنسلفانيا.

وإذا حافظ المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، على تقدمه الحالي في ولايتي نيفادا وأريزونا، التي مازالت تُفرز نتائجهما، فإنه سيحصل على 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا لتولي الرئاسة.

ولا يزال لدى ولاية أريزونا أكثر من 600 ألف بطاقة اقتراع متبقية لم يتم فرزها، كما يقول المسؤولون لـCNN.

وتحديدًا، هناك ما بين 615 ألفا إلى 635 ألف بطاقة اقتراع، وربما أكثر، لا يزال يتعين عدها في أريزونا، وفقًا للمسؤولين.

ويتقدم بايدن حاليًا ترامب بحوالي 93 ألف صوت على مستوى الولاية، 51٪ مقابل 47.6٪، وفقًا لآخر إحصاء لـCNN.

ووفقًا لتقديرات غير رسمية، سيحتاج ترامب إلى الفوز بحوالي 58٪ من الأصوات المُعلقة للتغلب على تقدم بايدن.

وقال مسؤولون لـCNN، إن أريزونا لا يزال لديها أكثر من 600 ألف بطاقة اقتراع متبقية لفرزها.