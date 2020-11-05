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مباشر.. المؤشر الأولي لمن يفوز بفرز الأصوات بـ15 ولاية متبقية

العالم
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صورة أرشيفية من عمليات التصويت

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تستمر عمليات فرز الأصوات في الولايات لمعرفة الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية بين، دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، وفيما يلي نستعرض لكم نتائج مؤشر CNN عمن يتقدم في باقي الولايات:

مباشر.. المؤشر الأولي لمن يفوز بفرز الأصوات بـ15 ولاية متبقية

1- أريزونا (11 صوتا بالمجمع الانتخابي): فرز نحو 84% من الأصوات (ترامب: 47.9% - بايدن: %50.7)

2- كولورادو (9 أصوات بالمجمع الانتخابي): فرز 91% من الأصوات (ترامب: 42.0% - بايدن: 55.4%)

3- فلوريدا (29 صوتا): فرز 96% من الأصوات (ترامب: 51.2% - بايدن: 47.8%)

4- جورجيا (16 صوتا): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 49.7% - بايدن: 49.0%)

5- ايوا (6 أصوات): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 53.1% - بايدن 44.9%)

6- ميتشغان (16 صوتا): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 48.1% - بايدن: 50.3%)

7- مينيسوتا (10 أصوات): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 45.4% – بايدن: 52.5%)

8- نيفادا (6 أصوات): فرز 86% من الأصوات، (ترامب: 48.7%- بايدن: 49.3%)

9-  نيوهامشير (4 أصوات): فرز 94% من الأصوات (ترامب: 45.1% – بايدن: 52.9%)

10- كارولينا الشمالية (15 صوتا): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 50.1% - بايدن 48.7%)

11- أوهايو (18 صوتا): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 53.3% - بايدن 45.2%)

12- بنسيلفانيا (20 صوتا): فرز 88% من الأصوات (ترامب: 50.8% - بايدن: 47.9%)

13- تكساس (38 صوتا): فرز 96% من الأصوات (ترامب: 52.2% - بايدن: 46.3%)

14- فيرجينيا (13 صوتا): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 44.6% - بايدن: 53.8%)

15- ويسكنسن (10 أصوات): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 48.8% - بايدن: 49.4%)

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