مباشر.. المؤشر الأولي لمن يفوز بفرز الأصوات بـ15 ولاية متبقية

خوفاً من العنف بعد الانتخابات.. هكذا سيحمي البيت الأبيض نفسه من فوضى محتملة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تستمر عمليات فرز الأصوات في الولايات لمعرفة الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية بين، دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، وفيما يلي نستعرض لكم نتائج مؤشر CNN عمن يتقدم في باقي الولايات:

1- أريزونا (11 صوتا بالمجمع الانتخابي): فرز نحو 84% من الأصوات (ترامب: 47.9% - بايدن: %50.7)

2- كولورادو (9 أصوات بالمجمع الانتخابي): فرز 91% من الأصوات (ترامب: 42.0% - بايدن: 55.4%)

3- فلوريدا (29 صوتا): فرز 96% من الأصوات (ترامب: 51.2% - بايدن: 47.8%)

4- جورجيا (16 صوتا): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 49.7% - بايدن: 49.0%)

5- ايوا (6 أصوات): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 53.1% - بايدن 44.9%)

6- ميتشغان (16 صوتا): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 48.1% - بايدن: 50.3%)

7- مينيسوتا (10 أصوات): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 45.4% – بايدن: 52.5%)

8- نيفادا (6 أصوات): فرز 86% من الأصوات، (ترامب: 48.7%- بايدن: 49.3%)

9- نيوهامشير (4 أصوات): فرز 94% من الأصوات (ترامب: 45.1% – بايدن: 52.9%)

10- كارولينا الشمالية (15 صوتا): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 50.1% - بايدن 48.7%)

11- أوهايو (18 صوتا): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 53.3% - بايدن 45.2%)

12- بنسيلفانيا (20 صوتا): فرز 88% من الأصوات (ترامب: 50.8% - بايدن: 47.9%)

13- تكساس (38 صوتا): فرز 96% من الأصوات (ترامب: 52.2% - بايدن: 46.3%)

14- فيرجينيا (13 صوتا): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 44.6% - بايدن: 53.8%)

15- ويسكنسن (10 أصوات): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 48.8% - بايدن: 49.4%)