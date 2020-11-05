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إليكم الحقيقة.. تداول صور بنت بايدن ومقارنة "جمالها" مع بنت ترامب تبرز على تويتر وسط الانتخابات

العالم
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صورة ارشيفية لجو باسدن يتحدث مع ابنته آشلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا زعموا أنها تعود لآشلي بايدن، ابنة المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتداول النشطاء هذه الصورة المزعومة لآشلي وقارنوها مع صورة إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في توقيت يأتي وسط استمرار عمليات فرز الأصوات بالولايات الأمريكية لمعرفة إن كان ترامب سيفوز بولاية ثانية أم سيكون هناك حقبة جديدة بفوز بايدن.

الحقيقة:

ببحث سريع على محرك البحث غوغل، نجد أن الصورة المتداولة هي لعارضة "موديل" برزت على مواقع عديدة منها للموضة وتصفيف الشعر مثل موقع "pintrest" لإبراز تصفيفات وألوان شعر تتناسب مع البشرة البيضاء والعيون الزرقاء، ولا تعود لآشلي بايدن.

وإليكم فيما يلي صور آشلي بايدن الحقيقية:

إليكم الحقيقة.. تداول صور بنت بايدن ومقارنة "جمالها" مع بنت ترامب على تويتر
آشلي بايدن Credit: Handout/DNCC via Getty Images

 

إليكم الحقيقة.. تداول صور بنت بايدن ومقارنة "جمالها" مع بنت ترامب على تويتر
بايدن يتوسط زوجته جيل (يسار) وابنته آشلي (يمين) Credit: EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images

 

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