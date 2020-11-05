دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا زعموا أنها تعود لآشلي بايدن، ابنة المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن، الأمر الذي أثار تفاعلا.

بنت ترامب اشفطتنا شفففط الله يستر من بنت بايدن 🤦🏻‍♂️ https://t.co/CBSfGryrf3

وتداول النشطاء هذه الصورة المزعومة لآشلي وقارنوها مع صورة إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في توقيت يأتي وسط استمرار عمليات فرز الأصوات بالولايات الأمريكية لمعرفة إن كان ترامب سيفوز بولاية ثانية أم سيكون هناك حقبة جديدة بفوز بايدن.

كنت مع ترامب وعندما شفت بنت بايدن تمنيت ليه التوفيق من كل قلبي 😅🤣🤣🤣 https://t.co/ddNFPrKr1A

الحقيقة:

ببحث سريع على محرك البحث غوغل، نجد أن الصورة المتداولة هي لعارضة "موديل" برزت على مواقع عديدة منها للموضة وتصفيف الشعر مثل موقع "pintrest" لإبراز تصفيفات وألوان شعر تتناسب مع البشرة البيضاء والعيون الزرقاء، ولا تعود لآشلي بايدن.

وإليكم فيما يلي صور آشلي بايدن الحقيقية:

آشلي بايدن Credit: Handout/DNCC via Getty Images