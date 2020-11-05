استطلاع.. كيف تحول سلوك الناخبين منذ بداية حكم ترامب حتى الآن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لم يعلن عن الفائز بالرئاسة الأميركية 2020 بعد، ولكن تتوفر معلومات توضح تغير سلوك الناخبين منذ 2016 مقارنة بانتخابات هذا العام وفقاً لاستطلاعات "CNN إكزيت". وهي عبارة عن مجموعة من المقابلات الشخصية التي أجريت مع الناخبين خلال الانتخابات وتشمل استطلاعات الرأي عبر الهاتف لقياس وجهات نظر ناخبي البريد الإلكتروني والناخبين المبكرين، ويتم تحديث البيانات بشكل مستمر.

وقد أجريت المقابلات الشخصية في يوم الانتخابات من خلال عينة عشوائية في 115 موقع اقتراع في جميع أنحاء البلاد من بين 7774 ناخبًا خلال يوم الانتخابات. كما تضمنت النتائج 4919 مقابلة مع ناخبين مبكرين وغائبين أتم إجراؤها عبر الهاتف. النتائج الخاصة بالعينة الكاملة تحوي على هامش خطأ بنسبة أكثر أو أقل من 2 نقطة مئوية. إليكم في الإنفوجرافيك أعلاه نظرة على تقسيمات الناخبين بحسب الفئة العمرية والجنس والعرق.