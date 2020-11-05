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رغم استمرار فرز الأصوات.. دولة وحيدة هنأت ترامب بالفوز في انتخابات أمريكا

العالم
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رغم استمرار فرز الأصوات.. دولة وحيدة هنأت ترامب بالفوز في انتخابات أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأت دولة وحيدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفوز في سباق الرئاسة، رُغم استمرار عملية فرز الأصوات في العديد من الولايات المتأرجحة، التي من شأنها تحديد من سيكون الرئيس المقبل للبلاد.

ويوم الأربعاء، كتب رئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانشا، عبر حسابه في تويتر: "من الواضح أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى".

وأضاف يانشا: "المزيد من التأخير والحقائق التي تنفي في وسائل الإعلام، (كلما) كان الانتصار النهائي أكبر للرئيس. تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

في المقابل، وسم موقع تويتر تغريدة رئيس الوزراء السلوفيني، مُشيرًا إلى أن المسؤولين الرسميين لم يعلنوا النتائج بعد، لا سيما مع استمرار عمليات فرز الأصوات.   

ويشار إلى أن جذور زوجة الرئيس الأمريكي، ملانيا ترامب، تعود إلى دولة سلوفينيا (يوغوسلافيا سابقا)، حيث ولدت فيها في 26 أبريل نيسان 1970.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ترامب انتصاره مُبكرًا، وأن هناك محاولة لـ"سرقة" فوزه.

بينما وصفت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن محاولات حملة ترامب وقف فرز الأصوات في عدد من الولايات، عبر رفع دعاوي قضائية، بأنها "شائنة وغير مسبوقة وغير صحيحة".

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعلان النتائج رسميًا عدة أيام، إلا أن دعاوى حملة ترامب قد تؤدي إلى تأخير محتمل.

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