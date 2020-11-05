هتافات مناصرة لترامب خارجها.. من داخل منشأة انتخابات في أريزونا حيث يتم فرز الأصوات

بايدن: حصلنا على عددٍ كاف من الولايات الضرورية للفوز بالرئاسة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تتوجه الأنظار إلى ثلاث ولايات أساسية لمعرفة نتائج عمليات فرز الأصوات الانتخابية ومن سينالها في السباق الرئاسي 2020 بين دونالد ترامب وجو بايدن، وفيما يلي نستعرض لكم النتائج الأولية وفقا لمؤشر CNN:

بنسلفانيا: المنتصر سينال 20 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270

ترامب: 3.215.969 مليون صوت (50.7%)

بايدن: 3.051.555 مليون صوت (48.1%)

أريزونا: المنتصر سينال 11 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270

ترامب: 1.400.951 مليون صوت (48.1%)

بايدن: 1.469.341 مليون صوت (50.5%)

جورجيا: المنتصر سينال 16 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270

ترامب: 2.249.783 مليون صوت (49.6%)

بايدن: 1.469.341 مليون صوت (50.5%)