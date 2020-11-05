نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تتوجه الأنظار إلى ثلاث ولايات أساسية لمعرفة نتائج عمليات فرز الأصوات الانتخابية ومن سينالها في السباق الرئاسي 2020 بين دونالد ترامب وجو بايدن، وفيما يلي نستعرض لكم النتائج الأولية وفقا لمؤشر CNN:
بنسلفانيا: المنتصر سينال 20 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270
ترامب: 3.215.969 مليون صوت (50.7%)
بايدن: 3.051.555 مليون صوت (48.1%)
أريزونا: المنتصر سينال 11 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270
ترامب: 1.400.951 مليون صوت (48.1%)
بايدن: 1.469.341 مليون صوت (50.5%)
جورجيا: المنتصر سينال 16 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270
ترامب: 2.249.783 مليون صوت (49.6%)
بايدن: 1.469.341 مليون صوت (50.5%)