بايدن: حصلنا على عددٍ كاف من الولايات الضرورية للفوز بالرئاسة

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هتافات مناصرة لترامب خارجها.. من داخل منشأة انتخابات في أريزونا حيث يتم فرز الأصوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع حلول صباح اليوم الثاني بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما زال المرشح الديمقراطي جو بايدن متقدما بـ253 صوتا من المجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا لمنافسه دونالد ترامب، بحسب النتائج الأولية، لكن لم يحصل أي منهما بعد على الـ270 صوتا اللازمة للفوز بالرئاسة.

وما زال الفرز مستمرا في 6 ولايات بينهم 5 ولايات حاسمة، إذ تعتبر ولاية ألاسكا بأصواتها الثلاثة في المجمع الانتخابي محسومة لصالح ترامب، إذ عادة ما تصوت للمرشحين الجمهوريين، بينما يبقى حسم السباق في يد ولايات بنسلفانيا وأريزونا ونورث كارولينا وجورجيا ونيفادا.

إلى أين وصل السباق في الولايات الخمس:

بنسلفانيا (20 صوتا): 50.7% لترامب مقابل 48.1 لبايدن، مع فرز 89% من الأصوات

جورجيا (16 صوتا): 49.6% لترامب مقابل 49.2 لبايدن، مع فرز 96% من الأصوات

نورث كارولينا (15 صوتا): 50.1 لترامب مقابل 48.6 لبايدن، مع فرز 95% من الأصوات

أريزونا (11 صوتا): 50.5% لبايدن مقابل 48.1% لترامب، مع فرز 86% من الأصوات

نيفادا (6 أصوات): 49.3% لبايدن مقابل 48.7%، مع فرز 86% من الأصوات

سيناريوهات الوصول إلى 270 صوتا للفوز بالرئاسة:

يعد بايدن الأقرب بحسب الأرقام الحالية، إذ تمكن حتى الآن من جمع 253 صوتا، ما يعني أنه يحتاج 17 صوتا للوصول إلى الـ270، لكنه يحتاج إلى الفوز بولايتي أريزونا ونيفادا، المتقدم فيهما بالفعل، لكن الفارق متقارب جدا في نيفادا ومازال هناك 14% من الأصوات التي لم يتم فرزها بعد.

السيناريو الآخر الذي قد يضمن فوز بايدن، هو حصوله على ولاية بنسلفانيا بأصواتها العشرين، ورغم تقدم ترامب في بنسلفانيا، إلا بايدن يضيق الفارق، وما زال هناك 11% من الأصوات التي لم يتم فرزها بعد.

أما ولايتي نورث كارولينا وجورجيا، فيبدو من الصعب أن يفوز بهما بايدن في ظل تقدم ترامب مع فرز 95% من الأصوات، لكن المفاجآت ليست مستبعدة.

وبالنسبة لسيناريوهات فوز ترامب، فقد جمع حتى الآن 213 صوتا، ويحتاج إلى 57 صوتا للوصول إلى الـ270، ما يعني أنه يحتاج إلى الفوز بأربعة ولايات على الأقل من هذه الولايات الخمس، للفوز بفترة رئاسية ثانية.