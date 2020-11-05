بعد أن أعلن ترامب عن فوزه.. هل تنقلب الموازين في آخر لحظة؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، اعتزامها التوجه إلى المحكمة العليا لتطلب التدخل في قضية الطعن على قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا، الذي سمح بفرز الأصوات بعد يوم الانتخابات.

ورفض القضاة الإسراع في الاستئناف قبل الانتخابات، لكنهم ما زالوا يفكرون في النظر في القضية.

وقال محام ترامب، جاي سيكولو: "لقد حان الوقت، إنه بالنظر إلى نتائج الليلة الماضية، فإن التصويت في ولاية بنسلفانيا قد يحدد الرئيس المقبل للولايات المتحدة.. وهذه المحكمة، وليس المحكمة العليا في بنسلفانيا، يجب أن يكون لها القول الفصل في المسائل القانونية ذات الصلة والمتعلقة".

ويضع ترامب الأساس للطعن في نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.

وقدم محاموه التماسًا إلى المحكمة العليا لإدراج ترامب شخصيًا كطرف في الدعوى المعلقة حاليًا.

وتتضمن القضية طعنا على تمديد الموعد النهائي للاقتراع بالبريد في ولاية بنسلفانيا؛ بعد سماح المحكمة العليا في بنسلفانيا بقبول بطاقات الاقتراع بالبريد حتى مساء الجمعة (بعد الساعة 5 مساءً)، بما في ذلك بطاقات الاقتراع بدون ختم بريد مقروء، بحسب الدعوى القضائية.

ووصلت المحكمة العليا إلى طريق مسدود في أكتوبر تشرين الأول، مما سمح لقرار المحكمة العليا في بنسلفانيا بالمرور، ولم تمنح مراجعة عاجلة للقضية في الأيام التي سبقت الانتخابات. ومع ذلك، لا تزال المحكمة العليا تقرر ما إذا كانت ستنظر في القضية الأساسية.

في سياق متصل، تعتزم حملة ترامب الطعن على قرار محكمة فيلادلفيا المحلية بولاية بنسلفانيا، بشأن كيفية وصول الشهود إلى مراقبة افتتاح وفرز بطاقات الاقتراع، والتحقق من أنهم كتبوا على أوراق الاقتراع الخارجية.

كان قاض في فيلادلفيا قد أسقط قضية حملة ترامب يوم الانتخابات (الثلاثاء). وكتب أن "المراقبين موجهون فقط لمراقبة بطاقات الاقتراع وليس تدقيقها"، وقرر أن مجلس انتخابات المدينة امتثل للقانون في كيفية السماح للمراقبين بالوصول إلى عملية الفرز.

وأقيم طعن يوم الأربعاء، الذي يبدو أن حملة ترامب قد أعلنته في بيان صحفي، تعهدت فيه باتخاذ إجراء قانوني في الولاية التي شهدت معركة انتخابية عن كثب، أمام محكمة بنسلفانيا. ليس من الواضح ما الذي قد يؤثر على الاستئناف في هذا الوقت، إن وجد، وما الذي تطلبه حملة ترامب من محكمة الاستئناف فعله بالضبط.