بعد أن أعلن ترامب عن فوزه.. هل تنقلب الموازين في آخر لحظة؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—توقع مؤشر CNN أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيفوز في ولاية ميشغان، ليرتفع رصيده من أصوات المجمع الانتخابي إلى 253، على نحو يضعه على مسافة قريبة من الـ270 صوتا المطلوبة للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويشار إلى أن منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب كان قد فاز في ميشغان ذات الـ 16 صوتا بالمجمع الانتخابي، خلال انتخابات 2016. وهي إحدى من الولايات المتأرجحة التي من شأنها تحديد الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، ألقى بايدن خطابًا في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، الأربعاء، تحدث فيه عن كيف سيكون قائدًا للجميع - وليس فقط الأشخاص الذين صوتوا له - في خطاب دعا إلى الوحدة يوم الأربعاء.

وأقر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية بالطبيعة التاريخية للانتخابات، وكيف أدلى أكثر من "150 مليون شخص بأصواتهم" هذا العام.

"صوّت عدد أكبر من الأمريكيين في هذه الانتخابات أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الأمريكي. وأدلى أكثر من 150 مليون شخص بأصواتهم. وأعتقد أن هذا أمر غير عادي. وإذا كانت لدينا أي شكوك، فلن يكون لدينا بعد الآن حكومة من الناس. إنهم على قيد الحياة إلى حد كبير، وعلى قيد الحياة في أمريكا، قال بايدن.

وأضاف بايدن: "الآن بعد ليلة طويلة من العد، من الواضح أننا فزنا بعدد كافٍ من الولايات للوصول إلى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة. لست هنا لأعلن أننا فزنا. لكنني هنا لأبلغ متى العد انتهى ، نعتقد أننا سنكون الفائزين".

كان بايدن يتحدث من مركز تشيس في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، وهو نفس المكان الذي قبل فيه ترشيح الحزب الديمقراطي في أغسطس آب.

وقال بايدن: "هنا الشعب يحكم. لا يمكن أخذ السلطة أو تأكيدها. إنها تنبع من الناس، وإرادتهم هي التي تحدد من سيكون رئيس الولايات المتحدة وإرادتهم وحدها".

وتابع بايدن: "والآن بعد ليلة طويلة من العد، من الواضح أننا نفوز بعدد كافٍ من الولايات للوصول إلى 270 صوتًا انتخابيًا ضروريًا للفوز بالرئاسة".

وقال بايدن: "نقوم بحملتنا الانتخابية كديمقراطيين، لكنني سأحكم كرئيس أمريكي... الرئاسة بحد ذاتها ليست مؤسسة حزبية. إنه المكتب الوحيد في هذه الأمة الذي يمثل الجميع ويتطلب واجب رعاية جميع الأمريكيين وهذا بالضبط ما سأفعله".

وتحدث عن القلق والانقسام الذي يشعر به العديد من الأمريكيين، قائلاً إنه على الرغم من وجود وجهات نظر متعارضة في جميع أنحاء البلاد "علينا أن نتوقف عن معاملة خصومنا كأعداء".

وقال بايدن: "لسنا أعداء. ما يجمعنا كأمريكيين هو أقوى بكثير من أي شيء يمكن أن يمزقنا".

وأكد بايدن: "حان الوقت لأن نفعل ما فعلناه دائمًا كأمريكيين - أن نضع الخطاب القاسي للحملة وراءنا، ونخفض درجة الحرارة، ونرى بعضنا البعض مرة أخرى، ونستمع إلى بعضنا البعض مرة أخرى، ونحترم ونرعى بعضنا. لنتحد ونلتئم ونلتقي كأمة".