17 نقطة تفصل بايدن عن الفوز.. إليكم كم يحتاج ترامب

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ما هي السيناريوهات المحتملة إذا تنازع ترامب وبايدن على نتائج الانتخابات الأمريكية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يفصل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، 17 نقطة أو صوتا من أصوات المجمع الانتخابي للوصول إلى الرقم 270 الذي يحول صاحبة من الفوز بسباق الرئاسة الأمريكية.

ووفقا لآخر الأرقام على مؤشر CNN للانتخابات، نتيجة أصوات المجمع الانتخابي للمتنافسين هي كالتاي:

بايدن: 253 / ترامب: 213

ولكن هذه الأرقام لا تحد حاسمة أو مؤشرا مؤكدا على هوية الفائز، حيث لا تزال عمليات فرز الأصوات جارية في عدد من الولايات التي تتمتع بأصوات مجمع انتخابي كفيلة بعكس مجريات الأمور بالنسبة لترامب أو تعزيز التقدم بالنسبة لبايدن.