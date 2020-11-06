استمرار فرز بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا.. إليكم أين يقف بايدن وترامب

ما هي فرص ترامب في الفوز بالانتخابات الأمريكية 2020؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تستمر عمليات الفرز وتتوجه الأنظار إلى ثلاث ولايات أساسية لمعرفة نتائج عمليات فرز الأصوات الانتخابية ومن سينالها في السباق الرئاسي 2020 بين دونالد ترامب وجو بايدن، وفيما يلي نستعرض لكم النتائج الأولية وفقا لمؤشر CNN:

بنسلفانيا: المنتصر سينال 20 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270

ترامب: 3,280,308 مليون صوت (49.6%%)

بايدن: 3,243,736 مليون صوت (49.1%)

أريزونا: المنتصر سينال 11 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270

ترامب: 1,482,442 مليون صوت (48.5%)

بايدن: 1,529,109 مليون صوت (50.1%)

جورجيا: المنتصر سينال 16 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270

ترامب: 2,447,343 مليون صوت (49.4%)

بايدن: 2,445,568 مليون صوت (49.4%)