تداول ما قاله بايدن عن الإسلام والمسلمين مع احتدام معركة الفرز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برزت تصريحات المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن، وما قاله في تصريحات سابقة عن الإسلام والمسلمين بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تستمر فيه عمليات فرز الأصوات في عدد من الولايات الحاسمة لمعرفة الفائز بينه وبين الرئيس الأمريكي الساعي لولاية ثانية، دونالد ترامب.

بايدن الرئيس القادم لامريكا في اول يوم سارفع العقوبات على كل المسلمين الذين منعهم ترامب من دخول امريكا ياسراليماني https://t.co/p2FC0mRCux

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول عن قناة DW الألمانية، والذي يعود إلى يوليو/ تموز الماضي: "سأدرج الأصوات الأمريكية المسلمة كجزء من إدارتي، إذا كان لي الشرف بأن أكون رئيسا فسوف أنهي الحظر المفروض على المسلمين من اليوم الأول.."

وتابع قائلا: "الجاليات المسلمة هي أول من شعر بهجوم دونالد ترامب على جاليات السود والسمر في هذه الدولة من خلال حظره السيء للمسلمين.. تلك المعركة هي افتتاحية لأربع سنوات من الضغوطات والإهانات المستمرة والهجمات ضد الجاليات الأمريكية المسلمة.."

وأضاف: "من الأشياء التي أعتقد أنها مهمة هي أنني أتمنى أن نعلم المزيد في مدارسنا حول العقيدة الإسلامية، وبحسب حديث عن النبي محمد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه.."