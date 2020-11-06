حملة بايدن ترد على أنباء رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة.. فماذا قالت؟

محللو CNN: بعد انتقاده الاقتراع بالبريد.. الأمور تسير كما طلبها ترامب

بعد أن كان ترامب متقدما.. كيف انقلبت نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020 فجأة؟

الانتخابات الأمريكية 2020 تقترب من الحسم.. ما فرص ترامب بالفوز؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن، على تقارير تحدثت عن عزم المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، عدم قبول الهزيمة أمام منافسه.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الحملة، أندرو باتيس: "مثلما قلنا في 19 يوليو/تموز، الشعب الأمريكي من يحدد مصير الانتخابات"، حسب قوله.

وأضاف المتحدث باسم حملة بايدن قائلا: "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إخراج أي متعد من البيت الأبيض"، على حد تعبيره.

وطعن ترامب بتطورات الانتخابات الأمريكية، وذلك بعد أن قلب بايدن النتائج لصالحه في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وجورجيا وتقدم عليه في بنسلفانيا.