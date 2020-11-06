شاهد الفيديو الزائف المحذوف الذي أظهر بايدن على أنه غير لائق لرئاسة أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابٌ، جون بولتون، الئيس الحالي دونادل ترامب، بشكل غير مباشر، مشيرا إلى أن الرئيس الجمهوري "لا يجب أن يكذب".

وقال بولتون عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نحن الجمهوريون نواجه اختبارا لشخصيتنا، من حق جميع المرشحين اتباع السبل القانونية ليحصلوا على نتائج منصفة في الانتخابات، لا يجب أن يكذبوا".

وأضاف مستشار الأمن القومي السابق قائلا في التغريدة نفسها: "لقد سُمي الرئيس الجمهوري الاول بالصادق لهذا السبب"، حسب قوله.

We Republicans are facing a character test. All candidates are entitled to pursue appropriate election-law remedies if they have evidence supporting their claims. They should certainly not lie. The first Republican president was called "Honest Abe" for a reason.

وكان قد ادعى ترامب أن نظام التصويت عبر البريد بالانتخابات الحالية جعل الناس "فاسدين" واتهم خصومه بـ"سرقة الانتخابات"، مشيرا إلى أن الولايات التي يتقدم بها منافسه، جو بايدن، تشهد تزويرا وفسادا، دون أن يُظهر أي دليل على كلامه.

يذكر أن بايدن بتقديم في معظم الولايات الحاسمة المتبقية مع اقترابه من اللحاق بنظيره الجمهوري في ولاية بنسلفانيا التي كان ترامب متقدما بها بفارق كبير.