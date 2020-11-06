استطلاع.. ما نسبة المسلمين الناخبين المؤيدين لترامب وبايدن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) نتائج استطلاع الناخبين المسلمين من الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ويعتبر المجلس كأكبر منظمة للدعوة والحقوق المدنية الإسلامية في أمريكا. وقد أظهر الاستطلاع الذي شمل 844 أسرة ناخبة مسلمة مسجلة إقبالًا كبيرًا من المسلمين.

حيث أفاد بأن 84% أدلوا بأصواتهم في الانتخابات لتظهر نتائج الاستطلاع بأن 69% صوتوا لنائب الرئيس السابق جو بايدن و17% للرئيس دونالد ترامب. مقارنة بانتخابات عام 2016، التي حصل فيها الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترامب على 13% من أصوات المسلمين، حصل ترامب في عام 2020 على دعم أكبر بنسبة 4%.

وتم إجراء استطلاع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) لأكثر من 844 أسرة ناخبة مسلمة تم تسجيلهم من جميع أنحاء أمريكا، واستخدام مزود استبيان مكالمات آلي مستقل لطرح الأسئلة. إليكم في الإنفوجرافيك أعلاه نظرة على إجابات المشاركين في الاستطلاع : لأي مرشح رئاسي صوتت؟