أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تُحقق الشرطة، الجمعة، بتخطيط محتمل لتنفيذ هجوم على مركز فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة مع احتدام الصراع بين جو بايدن ودونالد ترامب في هذه الولاية، وفق ما ذكرته "WPVI" التابعة لـCNN.

وقالت "WPVI" إن "الشرطة حصلت على معلومات حول مجموعة، عائلة على الأرجح، تقود سيارة هامر قادمة من فيرجينيا لشن هجوم على مركز فرز الأصوات".

وذكرت شرطة مدينة فيلادلفيا لـ”WPVI” أنها انتزعت "سلاحا" وسيارة الهامر التي تلقت البلاغ حولها، وذلك أثناء إجراء فرزالأصوات بالداخل، والتي تشير إلى تقدم نسبي لبايدن الذي أصبح على بعد 18 ألف صوت تقريبا من ترامب بعد أن كان يتفوق الثاني بـ90 ألف صوت قبل ساعات.

وأفادت الشرطة لـ"KYW" التابعة لـCNN إنها اعتقلت شخصا من ضمن مجموعة أفراد من خارج الولاية، بعد تلقي البلاغ، وأكدت أنها لا تستطيع الكشف عن معلومات حول التحقيقات في هذه المرحلة.