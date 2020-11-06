مع اقتراب الحسم.. آخر تطورات الانتخابات الأمريكية في دقيقة واحدة

ما هي فرص ترامب في الفوز بالانتخابات الأمريكية 2020؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عرض مذيع CNN، جاك تابر، مجريات الفرز في أربع ولايات رئيسية ولصالح من تصب الأصوات فيها، بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

Current margins and trends as outstanding ballots are counted GA Trump + 1,775 (trending D) NV Biden +11,438 (trending D) PA Trump +26,319 (trending D) AZ Biden +46,667 (trending R)

جاء ذلك في تغريدة لتابر قال فيها:

- جورجيا: ترامب يتقدم بـ1775 صوتا (مع ميول للديمقراطيين في الولاية)

- نيفادا: بايدن متقدم بـ11.438 ألف صور (مع ميول للديمقراطيين في الولاية)

- بنسلفانيا: ترامب متقدم بـ26.319 ألف صوت (مع ميول للديمقراطيين في الولاية)

- أريزونا: بايدن متقدم بـ46.667 ألف صوت (مع ميول للجمهوريين في الولاية)

وحتى كتابة هذا التقرير لا يزال بايدن متقدما على ترامب بعدد أصوات "المجمع الانتخابي" بـ253 صوتا مقابل 213 صوتا (حيث أن الوصول إلى 270 صوتا يعني الفوز بالرئاسة) بانتظار ما ستكشفه هذه الولايات التي تعتبر "أرض المعركة" بين المتنافسين.