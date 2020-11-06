تنبؤ ميشال حايك حول مصير ترامب بالانتخابات الأمريكية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتنبؤات ميشال الحايك حول الانتخابات الأمريكية 2020 وما قاله عمن سيفوز ومن سيخسر فيها.

هل تصدق #توقعات_ميشال_حايك "بخسارة #ترامب للانتخابات وربحه لها" بعد ذلك عن طريق القضاء او اعادة الفرز؟ . #الانتخابات_الرئاسية_الأميركية https://t.co/SaYU904YNH

وقال الحايك في تنبؤاته التي قدمها على قناة MTV اللبنانية ليلة رأس السنة 2020، حيث قال: "في معركة الرئاسة الأمريكية، بيخسر وبيربح في ذات الوقت والأيام ستشرح كيف"، الأمر الذي دفع مغردين لإسقاط ما قاله الحايك على المجريات الحالية، حيث تساءل مجاهد الأميري على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "بخسارة ترامب للانتخابات وربحه لها.. بعد ذلك عن طريق القضاء او اعادة الفرز؟".

ويذكر أنه وحتى كتابة هذا التقرير يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، على منافسه الرئيس دونالد ترامب بـ253 صوتا بأصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا لترامب، على طريق الوصول إلى الرقم السحري المتمثل بـ270 صوتا بالمجمع الانتخابي للفوز بسباق الرئاسة.

ويذكر أن أحد مستشاري ترامب وصف الوضع الحالي لفرص إعادة انتخابه، بينما تنتظر حملة الانتخابية النتائج النهائية من ولايتي بنسلفانيا وجورجيا، قائلا: "الرياضيات ليست في صالحنا... نحن بحاجة إلى عمل من الله لتغيير المسار".