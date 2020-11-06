أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صوَتت ولاية مونتانا على تحديد عمر 21 سنا قانونيًا لشراء وحيازة واستهلاك القنب من خلال تعديل دستوري، بحسب مؤشر CNN. وبذلك ستنضم إلى قائمة مُتزايدة من الولايات الأمريكية التي وافقت على إجراءات الاقتراع المتعلقة بالماريغوانا هذا العام.

كما صوتت ولايتا أريزونا ونيوجيرسي على إضفاء الشرعية على استخدام الماريغوانا بغرض الترفيه، بينما وافقت ولاية ساوث داكوتا على تقنين كل من الاستخدام الترفيهي والطبي، حسب مؤشر CNN.

وستكون ولاية ساوث داكوتا أول ولاية على الإطلاق توافق على تدابير الماريغوانا لأغراض طبية وترفيهية في نفس الوقت.

ولم يتم تحديد النتائج بعد بالنسبة لمسألة التصويت الأخرى في ولاية مونتانا، التي من شأنها إضفاء الشرعية على استخدام الماريغوانا من أجل الترفيه، وتدابير الماريغوانا الطبية في ولاية ميسيسبي.