مع اقتراب الحسم.. آخر تطورات الانتخابات الأمريكية في دقيقة واحدة

ما هي فرص ترامب في الفوز بالانتخابات الأمريكية 2020؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مازالت عملية فرز أصوات الانتخابات الأمريكية جارية في 5 ولايات حاسمة، من شأنها أن تحدد نتيجة السباق بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

والولايات الـ5 الجاري فرز أصواتها إلى الآن: "أريزونا، جورجيا، كارولينا الشمالية، نيفادا، بنسلفانيا"، إضافة إلى ألاسكا التي تعد أصواتها الثلاثة في المجمع الانتخابي محسومة لصالح ترامب.

وتعرف هذه الولايات بأنها ولايات حاسمة كونها لديها نصيب الأسد من أصوات المُجمع الانتخابي (إجمالي عددها 538). وينبغي أن يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا من أصوات المجمع ليعتبر الفائز بالرئاسة.

هنا، يمكنكم متابعة تغطيتنا الحية المباشرة لحظة بلحظة حول آخر التطورات في الليلة الثانية بعد يوم التصويت في الانتخابات الأمريكية:

- لا يزال هناك ما يقرب من 14 ألف بطاقة اقتراع لم تُفرز بعد في ولاية جورجيا مع تقلص تقدم ترامب

- فيسبوك يعلن عن تدابير إضافية للحد من انتشار المعلومات المُضللة حول الانتخابات الأمريكية

- حاكم ولاية نيفادا: تصريحات ترامب بشأن الانتخابات "مُضللة وخطيرة" و"الأكثر إثارة للقلق"

- تم فرز 99% من الأصوات في ولاية جورجيا (لها 16 صوتا في المجمع الانتخابي).. ولا يزال هناك ما يقرب من 16 ألف بطاقة اقتراع بالولاية دون فرز

- الفارق يتضاءل.. بايدن يلاحق ترامب ويتساوى معه في نسبة أصوات جورجيا مع استمرار عملية الفرز (49.4%)، مع فارق أصوات مازال لصالح ترامب مقداره 1902 صوت.

- حتى اللحظة.. فارق تقدم ترامب عن بايدن في ولاية جورجيا يتقلص إلى 2497 صوتا فقط

- ولاية بنسلفانيا لديها أقل من 10٪ من أصوات الغائبين المتبقية للعد.

- قاض فيدرالي: مراقبو حملة ترامب في فيلادلفيا (ولاية بنسلفانيا) يعاملون بإنصاف.. ولا سبب للقضية المرفوعة

- 18 ألف بطاقة اقتراع لم تُفرز بعد في ولاية جورجيا.. وفارق تقدم ترامب عن بايدن 3 آلاف صوت

نظرة على تطورات فرز الأصوات في ولايتين:

بنسلفانيا: قال مسؤولون إن الولاية يمكن أن تُكمل معظم عمليات الفرز المتبقية يوم الخميس أو الجمعة. وفيها يأتي بايدن بعد ترامب بفارق أكثر من 78 ألف صوت.

جورجيا: لا يزال هناك ما يقرب من 18,936 بطاقة اقتراع لم تُفرز بالولاية حتى الساعة 7:15 مساءً بالتوقيت الشرقي

- انتهاء مؤتمر ترامب

- سيكون هناك الكثير من الدعاوى القضائية.. وربما ينتهي الأمر في المحكمة العليا

- ترامب: لقد فزت بالفعل بشكل حاسم بالعديد من الولايات المؤثرة

- ترامب: إذا عُدَت الأصوات القانونية فأنا أفوز بسهولة.. إذا عُدَت الأصوات غير القانونية، يمكنهم محاولة سرقة الانتخابات منا

- ترامب: لن نسمح للفساد بسرقة الانتخابات.. لن نسمح بتزويرها

- ترامب: هناك فساد وتزوير هائلان للانتخابات

- ترامب: هناك فساد هائل في التصويت عن طريق البريد

- ترامب: التصويت عبر البريد دمر نظامنا الانتخابي

- ترامب: أنا أكثر جمهوري حظى بأكبر تأييد من الأمريكيين غير البيض منذ 60 عامًا

- ترامب: فزت في جورجيا وبنسلفانيا بكثير من الأصوات

- ترامب: عمال الانتخابات في ولاية ميشغن ضاعفوا (عدد) الأصوات

- ترامب: فرزنا بأرقام تاريخية.. ليس هناك موجة زرقاء ولكنها حمراء

- ترامب يتحدث الآن

- مستشار لترامب: "الرياضيات ليست في صالحنا. نحن بحاجة إلى عمل من الله لتغيير المسار"

- البيت الأبيض: ترامب سيدلي بتصريحات بعد نصف ساعة من الآن

- سكرتير ولاية أريزونا: كل طريقة تصويت في ولاية بنسلفانيا "آمنة ومأمونة بشكل لا يصدق"

- سكرتير ولاية أريزونا: 350 ألف صوت على الأقل لم يُفرز بعد.. وسنحصل على صورة أوضح يوم الجمعة

- حملة ترامب ترفع دعوى ضد مسؤولي انتخابات فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بدعوى منع مراقبي الحملة من دخول مراكز اقتراع

- بايدن: ليس لدينا شك في أنه عند الانتهاء من فرز الأصوات سنعلن أنا والسناتور كامالا هاريس فوزنا

- بيلوسي: لم ننتصر في كل معركة لكننا انتصرنا في الحرب.. وتكرر: أقمنا لبايدن "تفويضًا"

- ترامب في تغريدة عبر تويتر: أوقفوا التزوير